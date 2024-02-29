В Подмосковье загорелся склад с пластиковой продукцией

Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в Раменском на площади 4,5 тыс. кв. м, огонь перешел на соседнее складское помещение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о площади пожара в 3 тыс. кв. м.

В пресс-службе сказали, что сообщение о пожаре поступило по адресу: Московская область, городской округ Раменское, Донинское шоссе, владение 3. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение складского помещения.

В МЧС добавили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. На месте пожара проводится наращивание сил и средств. К тушению привлечена группировка из более 60 человек и почти 30 единиц техники. "Сведений о пострадавших не поступало", - уточнили в министерстве.

В прокуратуре Подмосковья уточнили, что пожар произошел около 11:00. Горит склад, предназначенный для хранения пластиковых изделий. "Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту", - добавили в пресс-службе.

В новость внесены изменения (13:04 мск) - уточняется площадь пожара.