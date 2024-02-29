В Хабаровске таможенники задержали коллекцию монет на 1 млн рублей

Возбудили административное дело

ХАБАРОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Таможенники в Хабаровске впервые за несколько лет задержали крупную коллекцию монет у прилетевшего из Китая россиянина, возбуждено административное дело. Об этом сообщили в таможне Хабаровска.

"Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров). Мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости предметов правонарушения с их конфискацией", - проинформировали в таможне.

Незадекларированную коллекцию монет из разных стран мира обнаружили в багаже россиянина, прилетевшего из Пекина. Ее стоимость превысила 1 млн рублей, это первая такая крупная партия за последние годы, сообщили ТАСС в таможне. Ценный груз из 345 серебряных и медных монет из Австрии, Австралии, Великобритании, Канады и Китая находился в чемодане мужчины, остановленного инспекторами в "зеленом" коридоре. Он пояснил, что является коллекционером и все монеты купил в Китае, чеки на них не сохранил и стоимость не помнит.

После проведенной экспертизы было установлено, что гражданин превысил порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в €10 тыс. - 61 монета была перемещена незаконно сверх нормы.