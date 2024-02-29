Суд арестовал оренбургского блогера по делу об изготовлении порнографии

Андрей Лысенко является автором Telegram-канала, у которого более 7 тыс. подписчиков

ТАСС, 29 февраля. Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 20 апреля блогера Андрея Лысенко по делу об использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Постановлением Ленинского районного суда города Оренбурга от 29 февраля удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля в отношении Лысенко А. Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ", - сообщили в суде. Статья подразумевает использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

Как добавили в ведомстве, в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании иной меры пресечения отказано.

Как сообщили местные СМИ, Лысенко является автором Telegram-канала Lysenko, у которого более 7 тыс. подписчиков.