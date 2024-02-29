Число жертв атаки Израиля по людям, ожидавшим помощь в Газе, увеличилось до 150

По данным телеканала Al Hadath, израильская армия нанесла удар по району Ан-Наблуси

КАИР, 29 февраля. /ТАСС/. Не менее 150 человек погибли в результате атаки израильских сил участка в Газе, на котором скопились люди в ожидании распределения гуманитарной помощи. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. Ранее сообщалось о ста погибших.

По данным телеканала, израильская армия нанесла удар по району Ан-Наблуси, расположенного в юго-западной части административного центра сектора, города Газа. Еще около 1 тыс. человек получили ранения. Отмечается, что в атаке на этот район участвовали боевые израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.

Радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила те же данные об убитых во время налета в районе Ан-Наблуси. В специальном заявлении организация возложила ответственность за продолжающиеся преступления в Газе на "администрацию [президента США Джо] Байдена, страны Запада, которые поддерживают [израильские] власти, а также молчаливые и беспомощные арабские государства и международные организации, обеспечивающие прикрытие безнаказанности" Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.