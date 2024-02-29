Экс-полицейского и двоих его сообщников осудили по делу об отравлении сидром в регионах РФ

В начале июня 2023 года из-за отравления погибли свыше 30 человек

ТАСС, 29 февраля. Бывший полицейский и еще двое фигурантов получили реальные сроки в колонии общего и строгого режимов по делу о хищении метилового спирта, ставшего причиной гибели свыше 30 человек в нескольких регионах РФ, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил бывшему полицейскому наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двое других подсудимых приговорены к 3 годам и 3 месяцам и 3 годам и 6 месяцам в исправительных колониях общего и строгого режимов", - говорится в сообщении.

Фигуранты признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в крупном размере). В суде установлено, что в мае 2023 года сотрудник полиции, осуществлявший охрану склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области, вместе со своими знакомыми организовал хищение 6 тыс. литров спирта. В течение трех недель в дни дежурств полицейский несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию охраняемого объекта, где его соучастники перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости, а затем вывозили. Полагая, что похищенная продукция является этиловым спиртом, соучастники реализовали ее, а вырученные средства разделили. Фактически же объектом хищения стал метиловый спирт стоимостью 102 тыс. рублей.

В начале июня 2023 года в нескольких регионах России произошли массовые случаи отравления напитком "Мистер сидр". Отравления были зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, Удмуртии и Чувашии. Сообщалось о более 100 пострадавших, более 30 человек погибли.