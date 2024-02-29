ПВО РФ сбила украинский дрон над Белгородской областью

По информации Минобороны РФ, попытку киевского режима совершить террористическую атаку пресекли в 12:50

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Системы российской ПВО сбили украинский дрон над территорией Белгородской области.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"29 февраля около 12:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.

Как позже указал губернатор Вячеслав Гладков, БПЛА самолетного типа сбит возле поселка Илек-Пеньковка в Краснояружском районе. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.