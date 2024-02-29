Свердловский суд оставил в силе арест гражданке РФ и США по обвинению в госизмене

Ксении Карелиной была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил в силе решение районного суда об аресте гражданки РФ и США Ксении Карелиной, которая обвиняется в госизмене. Об этом заявила судья на оглашении резолютивной части постановления.

"Постановление Верх-Исетского районного суда <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Карелиной Ксении Павловны оставить без изменения", - сказала судья.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили ТАСС, что 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства РФ и США, арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене в виде сбора средств для Вооруженных сил Украины. Женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 апреля.