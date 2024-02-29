В Петербурге мусор загорелся на ледоколе "Ермак", находящемся на утилизации

До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировалось девять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Мусор загорелся на первой палубе дизель-электрического ледокола "Ермак", который находится на утилизации в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составляет 20 кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Информация о пожаре по адресу: Кировский район, 3-й район Морского порта, поступила 29 февраля в 11:23 мск. "На судне происходит горение на площади 20 кв. м. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 12 единиц техники и 46 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировалось девять человек.