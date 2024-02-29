СМИ: прокуратура Польши хочет продолжить расследование смоленской катастрофы

Основное внимание, согласно данным радиостанции RMF FM, будет обращено на результаты экспертиз, в ходе которых на обломках фюзеляжа разбившегося правительственного лайнера Ту-154М якобы были обнаружены следы взрывчатых веществ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Польская прокуратура намерена продолжать расследование смоленской авиакатастрофы 10 апреля 2010 г., в которой погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и ряд других высокопоставленных польских чиновников. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Согласно данным радиостанции, следствие будет продолжаться по крайней мере до конца этого года. Основное внимание будет обращено на результаты экспертиз, проведенных зарубежными экспертами, в ходе которых на обломках фюзеляжа разбившегося правительственного лайнера Ту-154М якобы были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Документы по экспертизам польские следователи рассчитывают получить в мае, после чего несколько месяцев займет их перевод с английского на польский язык. Лишь после ознакомления с переводами текстов в прокуратуре будет принято решение о дальнейшем ходе расследования, сообщает RMF FM.

После авиакатастрофы под Смоленском ее расследованием с польской стороны занялась военная прокуратура, позднее все собранные материалы были переданы в Национальную прокуратуру. В 2011 г. польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий закрыла дело об авиакатастрофе, опубликовав отчет о своей работе. В нем среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, были названы ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

В октябре 2015 года к власти в Польше пришла партия "Право и справедливость". Новое правительство заявило о недостаточно тщательном изучении всех обстоятельств трагедии прежним руководством страны. В начале марта 2016 года решением министра национальной обороны Польши (2015-2018 гг.) Антони Мачеревича была возобновлена работа правительственной комиссии по расследованию авиационных происшествий и создана специальная подкомиссия при Минобороны, названная в СМИ "комиссией Мачеревича".

В апреле 2019 года возглавивший к тому моменту комиссию Мачеревич сообщил, что лаборатория, близкая к Министерству обороны Великобритании, якобы обнаружила на обломках Ту-154М частицы взрывчатого вещества.

15 декабря 2023 г. Министерство обороны Польши сообщило о решении закрыть подкомиссию при оборонном ведомстве, которая занималась повторной проверкой авиакатастрофы с участием президентского самолета Ту-154М под Смоленском. Было объявлено, что это решение Минобороны "не подлежит пересмотру".