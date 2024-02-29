В Коми мальчик пострадал при падении глыбы льда

Возбудили уголовное дело

СЫКТЫВКАР, 29 февраля. /ТАСС/. В Печоре семилетний мальчик получил тяжелую травму ноги после падения на него глыбы льда с крыши многоквартирного дома, сообщило следственное управление СК РФ по Коми.

"В Печоре по факту травмирования мальчика упавшим фрагментом льда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 27 февраля возле подъезда многоквартирного дома по улице Советской. Ребенок получил тяжкий вред здоровью, его госпитализировали.

Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося. Из обслуживающей дом организации изъята и изучается документация, имеющая значение для дела, допрашиваются свидетели произошедшего.