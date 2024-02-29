Жителя Тулы задержали по делу о подготовке заказного убийства

Подозреваемый пообещал исполнителю 1 млн рублей

ТУЛА, 29 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении 34-летнего жителя Тулы, обвиняемого в подготовке заказного убийства бывшего супруга своей сожительницы за 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тульской области.

"На территории Пролетарского округа Тулы обвиняемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ при передаче денежных средств исполнителю убийства", - говорится в сообщении.

Задержанный обвиняется по ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 30 УК РФ, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству). "В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.

Следствием установлено, что в феврале мужчина задумал убить бывшего супруга своей сожительницы и нашел исполнителя преступления, которому пообещал 1 млн рублей. Заказчик передал исполнителю данные о личности и фотографии экс-супруга. О замысле стало известно правоохранительным органам, дальнейшие оперативные мероприятия проходили под контролем сотрудников УФСБ России по Тульской области.