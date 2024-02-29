В Перми ввели режим ЧС в многоквартирном доме из-за угрозы обрушения

Обследование дома выявило, в частности, разрушение и выпадение штукатурного слоя на потолке, трещины и подтеки, частичное обрушение несущих конструкций потолочного перекрытия и лестницы в подъезде

ПЕРМЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в отношении двухэтажного многоквартирного дома на улице Чусовская, 42 в Перми из-за угрозы обрушения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В Перми введен режим ЧС в отношении дома на Чусовской, 42. В связи с ухудшением состояния и угрозой внезапного обрушения несущих конструкций жителям необходимо оперативно покинуть здание. Такое решение было принято на заседании городской комиссии по ликвидации и предупреждению ЧС. Рядом с домом развернут оперативный штаб", - говорится в сообщении мэрии.

По данным администрации, во время обследования дома были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания: разрушение и выпадение штукатурного слоя на потолке, трещины и подтеки, частичное обрушение несущих конструкций потолочного перекрытия, в подъезде частичное разрушение лестницы, на потолке выпадение дранки и штукатурного слоя. По результатам осмотра комиссия установила, что техническое состояние строительных конструкций дома аварийное.

Около аварийного дома в микрорайоне Новые Ляды развернут оперативный штаб, в котором специалисты Пермской городской службы спасения и Пермского городского управления гражданской защиты консультируют жителей. Штаб работает круглосуточно, также жителям предоставляется транспорт для вывоза вещей.

Двухэтажный дом по улице Чусовской, 42 был построен в 1954 году, в 2017 году он был признан аварийным. В городском управлении жилищных отношений сообщили, что на данный момент в аварийном доме по улице Чусовской, 42 расселено шесть из 12 жилых квартир. Жильцам оставшихся квартир предложили помещения маневренного фонда.