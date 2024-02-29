Суд в Туле отправил под стражу обвиняемого в подготовке заказного убийства

По данным следствия, он пообещал исполнителю 1 млн рублей

ТУЛА, 29 февраля. /ТАСС/. Суд по ходатайству следствия вынес решение об аресте жителя Тулы, обвиняемого в подготовке заказного убийства бывшего мужа своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области

"Советским районным судом города Тулы по ходатайству следователя следственного управления СК России по Тульской области в отношении обвиняемого в организации приготовления убийства по найму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба сообщала о задержании 34-летнего жителя Тулы, обвиняемого по ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 30 УК РФ, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству).

Следствием установлено, что в феврале мужчина задумал убить бывшего мужа своей сожительницы и нашел исполнителя преступления, которому пообещал 1 млн рублей. Заказчик передал исполнителю данные о личности и фотографии экс-супруга. Заказчик был задержан сотрудниками регионального УФСБ при передаче денежных средств исполнителю убийства.