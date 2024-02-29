На севере Украины после взрывов повреждена производственная инфраструктура

В 13:25 мск в центральной части региона прогремело четыре взрыва, отметили в областной военной администрации

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Производственная инфраструктура получила повреждения после взрывов в Сумской области на севере Украины, также возник пожар. Об этом сообщила областная военная администрация.

По ее данным, в 13:25 мск в центральной части региона прогремело четыре взрыва. В результате повреждена производственная инфраструктура. "Также произошло возгорание складских помещений производственного предприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Уточняется, что в настоящее время пожар локализован. "На месте работают все необходимые службы", - добавили в администрации.