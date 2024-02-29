Хулигана, ранившего мужчину на открытии памятной доски в Москве, арестовали

Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, который ранил ножом одного из организаторов на открытии мемориальной доски на доме героя Советского Союза летчика Генриха Гофмана в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении противоправных действий в центре Москвы", - сказали в прокуратуре. В надзорном ведомстве добавили, что мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Днем в среду в МВД сообщили, что полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на организатора мероприятия. Нож изъят. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ), его расследование находится на контроле в Пресненской межрайонной прокуратуре. Мотивы напавшего устанавливаются. Задержанный сообщил, что ранее не судим, на учете не состоит, вину в содеянном признал. В прокуратуре уточнили, что после нападения на организатора мероприятия злоумышленник направил нож в сторону полицейских, охранявших церемонию, угрожая применением насилия.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что задержанный лечится у психиатра, так как постоянно слышит голоса в своей голове.