В центре Москвы таксист распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру

У пострадавшего диагностировали химический ожог уха

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Водитель такси распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажиру во время конфликта в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию обратился житель столицы. Он сообщил, что 28 февраля во время поездки в такси поссорился с водителем. В ходе конфликта, в районе дома 23 по Новому Арбату, таксист распылил содержимое перцового баллончике ему в лицо", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя правоохранительных органов, у заявителя диагностировали химический ожог уха.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию об инциденте. "По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. По данному факту проводится проверка", - сказали в главке.