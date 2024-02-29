Суд приговорил Вадима Варшавского к 7 годам и 10 месяцам колонии за мошенничество

Оно касается дела завода "Донбиотех", отметили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил ранее осужденного экс-депутата Государственной думы Вадима Варшавского к 7 годам и 10 месяцам колонии за покушение на мошенничество по делу завода "Донбиотех". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Приговором Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону Варшавский Вадим Е. признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1, ч. 2 ст. 201 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 10 месяцев", - говорится в сообщении.

Строительство завода "Донбиотех" началось в 2013 году, инвестором выступал Варшавский. Изначально завод планировалось запустить в 2014 году. Предприятие должно было выпускать лизин, клейковину и другие продукты глубокой переработки зерна, в общей сложности около 250 тыс. тонн в год. Партнером проекта была компания Evonik Industries.

Сам Варшавский объяснял, что в 2014 году реализация проекта затянулась из-за антироссийских санкций, в частности, у ООО "Донбиотех" возникли проблемы с приобретением технологии. Недостроенный завод оказался в предбанкротном состоянии, в 2019 году на нем была введена процедура внешнего управления. В конце 2019 года суд признал Варшавского виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей и приговорил его к 3,5 года лишения свободы.