Дело экс-адвоката Новикова, обвиняемого в фейках о ВС РФ, передали в суд

Обвиняемый находится в международном розыске

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о российской армии, передано в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Гагаринская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего экс-адвоката Ильи Новикова. Он обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ), - сказали в надзорном ведомстве. - Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого, находящегося в международном розыске".

По данным прокуратуры, ложную информацию о ВС России Новиков сообщил в интервью 3 апреля 2022 года. В настоящее время бывший адвокат заочно арестован.

Как ранее сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, Новиков на YouTube дал интервью, в котором публично сообщил под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче Киевской области. В ходе экспертизы было установлено, что в высказываниях Новикова содержится мотив политической ненависти и вражды, в том числе по отношению к представителям высших органов управления России.

С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве, после начала специальной военной операции заявил о вступлении в ряды территориальной обороны Киева. 25 ноября 2022 года Минюст РФ внес Новикова в реестр иноагентов. В июне 2023 года Адвокатская палата Москвы лишила его статуса адвоката. 9 октября 2023 года ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника.