В Туле фигурантов дела об изготовлении 190 кг наркотиков осудили на сроки более 15 лет

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима

ТУЛА, 29 февраля. /ТАСС/. Тульский областной суд признал виновными двух уроженцев Красноярска в незаконном производстве более 190 кг наркотических средств. Их приговорили к 15 годам 2 месяцам и к 15 годам 4 месяцам заключения исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимых к 15 годам 2 месяцам и к 15 годам 4 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уроженцев Красноярска 27 и 35 лет признали виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК (незаконное производство наркотических средств).

Суд установил, что преступники вместе с сообщниками организовали в Щекинском районе Тульской области нарколабораторию, где с 3 августа по 12 ноября 2022 года производили запрещенные вещества. Один из подельников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении другого уголовное дело прекращено в связи со смертью.

Деятельность нарколаборатории пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области. Изъято свыше 190 кг наркотиков, найденное имущество преступников, включая телефоны, автомобили и найденные денежные средства, конфисковано в доход государства.