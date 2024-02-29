СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство фельдшера в Москве

Мужчина выстрелил из травматического пистолета в фельдшера во время оказания ему помощи

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после инцидента на востоке Москвы, где мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в приехавших по вызову медиков и ранил фельдшера в шею. Об это ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 28 февраля мужчина выстрелил из травматического пистолета в фельдшера скорой помощи во время оказания ему помощи. После нападавший еще несколько раз пытался выстрелить, но врачам удалось схватить мужчину и забрать у него пистолет. Злоумышленник был задержан.

Как отметили в пресс-службе, сейчас жизни и здоровью медика ничего не угрожает. Нападавшего в ближайшее время доставят в подразделение столичного СК для допроса.