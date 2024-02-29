Главреду "Новой газеты" Соколову грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Поводом для дела в отношении Сергея Соколова послужило то, что в декабре 2013 года он разместил в Telegram-канале "Новой газеты" материал, в котором экспертиза установила лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий российской армии

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Главному редактору "Новой газеты" Сергею Соколову грозит штраф по статье о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Перовского суда Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд доставлены материалы дела в отношении Соколова об административном правонарушении. Он проходит по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности)", - сказали в пресс-службе. По этой статье гражданам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а должностным лицам - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Поводом для дела в отношении Соколова послужило то, что в декабре 2013 года он разместил в Telegram-канале "Новой газеты" материал, в котором экспертиза установила лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий ВС РФ.

Московская редакция "Новой газеты" приостановила выпуск 28 марта после второго письменного предупреждения Роскомнадзора. Основанием для его вынесения послужил зафиксированный ведомством факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки. Первое такое предупреждение в адрес "Новой газеты" было вынесено Роскомнадзором 22 марта.

В августе 2022 года Симоновский суд Москвы назначил административный штраф издательству "Новая газета" в размере 350 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации. В начале июля районный суд оштрафовал издание по аналогичной статье на 300 тыс. рублей. В сентябре 2022 года Верховный суд России удовлетворил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта "Новой газеты" в качестве электронного СМИ, а Басманный суд признал недействительной лицензию издательского дома "Новая рассказ-газета". Кроме этого Генпрокуратура РФ признала "Новую Газету Европа" нежелательной организацией.