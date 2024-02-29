Прокуратура выявила нарушения закона об охране природы в нацпарке "Приэльбрусье"

Проверка обнаружила многочисленные факты беспрепятственного движения и стоянки автомобилей

НАЛЬЧИК, 29 февраля. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в нацпарке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии (КБР) и добивается в суде их устранения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры КБР.

"Прокуратура Зольского района (КБР) в судебном порядке добивается устранения нарушений природоохранного законодательства на территории национального парка "Приэльбрусье". Проверкой установлены факты беспорядочного размещения на особо охраняемых природных территориях нацпарка "Приэльбрусье" нестационарных объектов, предназначенных для временного проживания, которые используются без какого-либо контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выявлены многочисленные факты беспрепятственного движения и стоянки автомобилей и механизированных транспортных средств, в том числе большегрузных, которые разрушают почвенный слой, причиняя невосполнимый вред растительности, имеются следы разведения костров, что указывает на бесконтрольную организацию мест отдыха в непредусмотренных для этого местах.

"Прокуратурой района руководителю ФГБУ "Национальный парк "Приэльбрусье" внесено представление, по результатам рассмотрения которого принимаются меры к устранению выявленных нарушений. В Зольский районный суд направлено три исковых заявления с требованием обязать лиц, незаконно разместивших на землях нацпарка сооружения для временного проживания, освободить земельный участок от строений путем их демонтажа и вывоза за свой счет за пределы особо охраняемых природных территорий", - добавили в ведомстве.

Решением Зольского районного суда исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Национальный парк "Приэльбрусье" располагается в пределах Зольского и Эльбрусского районов КБР и учрежден для сохранения уникального природного комплекса Приэльбрусья, создания условий для развития организованного отдыха туризма и альпинизма. Площадь парка составляет 100 400 га. Территория парка используется как центр горно-спортивного туризма, горнолыжного спорта, экскурсионный центр.