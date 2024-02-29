В Ростовской области в квартире обнаружили тела двух мужчин

Возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 февраля. /ТАСС/. Тела двоих мужчин обнаружены в квартире одного из домов в городе Звереве Ростовской области, в целях проверки всех обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В следственный отдел по городу Красный Сулин <…> поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир, расположенных в Звереве, тел двух мужчин с выраженными гнилостными изменениями. По предварительным данным, погибшими являются хозяин квартиры и его сын. <…> В целях проверки следственным путем всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователем и криминалистом проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты предметы и объекты, представляющие интерес для следствия. Также назначено проведение медицинских и молекулярно-генетических судебных экспертиз, затребована информация о семье, в том числе из учреждений, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что полицию вызвали жильцы соседних помещений, почувствовавшие резкий запах, который доносился из квартиры. Сообщалось, что якобы тела погибших были замурованы в самодельном склепе посреди квартиры несколько месяцев назад.