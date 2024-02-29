У берегов японской префектуры Аомори погибли трое рыбаков

Еще один пропал без вести, передает Kyodo

ТОКИО, 29 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере трое рыбаков, вышедших на промысел гребешка в Японии, погибли, еще один пропал без вести. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Рыболовный кооператив обратился в береговую охрану после того, как рыболовецкое судно не вернулось с промысла у берегов города Иокогама в северной префектуре Аомори. Позднее тела троих рыбаков были обнаружены в воде, еще один человек числится пропавшим без вести.

Что именно произошло, пока неизвестно. Судно, на котором рыбаки вышли на промысел, не обнаружено.