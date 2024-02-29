В Калининграде двух туристов, осквернивших воинский мемориал, отправили под домашний арест

Против жителя Свердловской области и жительницы Ижевска возбуждили уголовное дело

КАЛИНИНГРАД, 29 февраля. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда по ходатайству следствия отправил под домашний арест двух туристов, осквернивших воинский мемориал 1 200 гвардейцам в областном центре. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем официальном Telegram-канале.

Против 38-летнего жителя Свердловской области и 37-летней жительницы Ижевска после инцидента возбуждено уголовное дело о надругательстве над могильным сооружением (п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ).

"Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СК РФ об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста до 27 апреля 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина и женщина признали вину и активно содействуют следствию.

В ночь на 27 февраля обвиняемые, находясь на мемориальном комплексе 1 200 гвардейцам в Калининграде - братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, устроили пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами. Эти действия зафиксировали камеры видеонаблюдения "Безопасный город", личности нарушителей были оперативно установлены сотрудниками регионального управления Росгвардии и полиции. Туристов задержали и доставили в отдел полиции. Против мужчины первоначально составили административный протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).