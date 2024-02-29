В Петербурге на находящемся на утилизации ледоколе ликвидировали пожар

Информация о пострадавших не поступала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Пожар на находящемся на утилизации дизель-электрическом ледоколе "Ермак" в Санкт-Петербурге ликвидировали. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по городу.

"На судне происходило горение на площади 20 кв. м. В 19:29 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС РФ сообщали, что возгорание локализовали на площади 20 кв. м на первой палубе. При этом уточнялось, что горение происходило и на второй палубе на площади 35 кв. м. Позднее появилась информация о ликвидации открытого горения.

До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно покинули судно девять человек. Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 12 единиц техники и 46 человек личного состава.

Информация о пожаре по адресу: Кировский район, 3-й район Морского порта, поступила 29 февраля в 11:23. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ также выехали на место.

В новость внесены изменения (19:48 мск) - уточняется информация о ликвидации возгорания.