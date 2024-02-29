На Западном берегу Иордана в результате стрельбы погибли два человека

По информации газеты Yedioth Ahronoth, двое нападавших открыли огонь на заправочной станции

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате нападения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила израильская служба скорой медпомощи "Маген Давид адом" в своем Telegram-канале.

"Медики службы скорой помощи установили смерть двух мужчин в возрасте 40 и 20 лет", - сообщается в заявлении.

По информации газеты Yedioth Ahronoth, двое нападавших открыли огонь на заправочной станции. Издание охарактеризовало нападение как теракт.

В армейской пресс-службе сообщили, что один из террористов был нейтрализован. Военные начали преследование подозреваемых в районе места атаки.