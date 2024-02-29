Мосгорсуд признал законным приговор дезинсектору Котову за отравление семьи арбузами

Его осудили на пять лет колонии

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор дезинсектору Антону Котову, который был осужден на пять лет колонии за отравление семьи арбузами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Суд рассмотрел апелляцию на приговор по делу Котова и постановил оставить ее без удовлетворения, а приговор - без изменения", - сказали в надзорном ведомстве.

Ранее суд первой инстанции признал Котова виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд также обязал его выплатить компенсацию в размере 3,5 млн рублей родным умерших.

Как установлено следствием и судом, 9 сентября 2021 года из квартиры дома на Совхозной улице в разное время в медицинские учреждения с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти пожилую женщину и ее внучку не удалось. Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной их смерти стало острое отравление химикатами. Незадолго до этого они поели арбуз, купленный в магазине "Магнит", где, как было установлено, имело место нарушение правил при проведении дезинсекции. При санитарной обработке продуктов применялось средство "Цигатрин", являющееся инсектицидом, а сотрудник ООО "Областной центр дезинфекции" Антон Котов обработал им зал с пищевой продукцией, в том числе арбузы, которые хранились без упаковки.