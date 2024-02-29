В Саратове задержали подозреваемых в мошенничестве при отлове бродячих собак

Ущерб бюджету региона оценили в более 10 млн рублей

САРАТОВ, 29 февраля. /ТАСС/. Следователи в Саратове задержали руководителя одной из организаций, занимающейся отловом и стерилизацией бродячих животных, а также двух отловщиков, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области задержаны фактический руководитель, а также двое отловщиков животных одной из организаций, занимающейся предоставлением услуг по отлову и стерилизации животных, подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - сообщили в управлении.

По информации следствия, с декабря 2022 года по август 2023-го администрации районов Саратова заключили с фирмой муниципальные контракты по отлову на территории города бродячих собак. Животных должны были отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать. Как отметили в управлении, для хищения бюджетных средств злоумышленники завышали количество фактически отловленных или стерилизованных собак на территории города Саратова и предоставляли документы с недостоверными сведениями в органы местного самоуправления. В результате причинен материальный ущерб бюджету региона на сумму более 10 млн рублей. Противоправную деятельность подозреваемых пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

По информации Саратовской областной думы, за январь-июнь 2023 года в органы власти поступило более 1,1 тыс. обращений, связанных с бродячими животными. Из них более 90% обращений граждан связано с нападением собак. В сентябре 2023 года депутаты приняли закон о создании в регионе пунктов временного содержания, где будут обследовать бродячих собак и выявлять у них признаки немотивированной агрессивности.