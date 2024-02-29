Обвиняемого в получении взятки начальника ГУ МЧС по Самарской области сняли с должности

По версии следствия, размер незаконного вознаграждения составил 25 млн рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Начальник главного управления МЧС по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко, который находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве, снят с должности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Олег Бойко уволен из МЧС", - сказал собеседник агентства.

Бойко обвиняется по ч. 6 ст 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, он получил взятки на сумму более 25 млн рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что долгое время Бойко оказывал покровительство группе компаний "Витязь", которая занимается пожарной безопасностью. Ее руководители Ян Гущин и Елена Тютюнник также были задержаны.

Олегу Бойко 57 лет. В МЧС он служит с 1998 года. 14 марта 2014 года был назначен на должность начальника главного управления МЧС России по Самарской области. После его задержания в декабре 2023 года врио начальника стал Алексей Степанов.