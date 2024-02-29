Главреда "Новой газеты" Соколова оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Поводом для дела послужило то, что в декабре 2013 года он разместил в Telegram-канале "Новой газеты" материал, в котором экспертиза установила лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий ВС РФ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Главному редактору "Новой газеты" Сергею Соколову назначили штраф в 30 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Перовского суда Москвы, который принял это решение.

"Суд признал виновным Соколова по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Поводом для дела в отношении Соколова послужило то, что в декабре 2013 года он разместил в Telegram-канале "Новой газеты" материал, в котором экспертиза установила лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий ВС РФ.

Московская редакция "Новой газеты" приостановила выпуск 28 марта 2022 года после второго письменного предупреждения Роскомнадзора. Основанием для его вынесения послужил зафиксированный ведомством факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки. Первое такое предупреждение в адрес "Новой газеты" было вынесено Роскомнадзором 22 марта.

В августе 2022 года Симоновский суд Москвы назначил административный штраф издательству "Новая газета" в размере 350 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации. В начале июля районный суд оштрафовал издание по аналогичной статье на 300 тыс. рублей. В сентябре 2022 года Верховный суд России удовлетворил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта "Новой газеты" в качестве электронного СМИ, а Басманный суд признал недействительной лицензию издательского дома "Новая рассказ-газета". Кроме этого Генпрокуратура РФ признала "Новую Газету Европа" нежелательной организацией.