Жителя Ставрополья приговорили к 17 годам колонии за госизмену

Он сообщил сотрудниками СБУ о готовности помочь в нанесении ущерба безопасности России

СТАВРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Ставропольский краевой суд приговорил к 17 годам колонии особого режима мужчину за совершение государственной измены. По заданию спецслужб Украины он передавал информацию о воинских частях и железнодорожных станциях региона, сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления ФСБ.

"Ставропольский краевой суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

В марте 2022 года житель Ставрополья начал переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины. Он сообщил о готовности помочь в нанесении ущерба безопасности Российской Федерации. "По заданию украинских спецслужб злоумышленник осуществлял сбор и передачу фотоматериалов о железнодорожных станциях и воинских частях Ставропольского края", - говорится в сообщении.

При выполнении очередного задания мужчину задержали сотрудники краевого управления ФСБ. До суда он находился под стражей.