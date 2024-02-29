В Мариуполе ранен мужчина из-за детонации взрывоопасного предмета

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало о двух раненных в результате украинского обстрела в Горловке - женщинах 1992 и 2003 годов рождения

ДОНЕЦК, 29 февраля /ТАСС/. Детонация взрывоопасного предмета (ВОП) в Мариуполе на юге ДНР привела к ранению мужчины. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В населенном пункте Мариуполь по переулку Саксаганского, 3 в результате детонации ВОП ранен мужчина 1953 года рождения", - сказано в сообщении.

Ранее в четверг представительство сообщило о двух раненных в результате украинского обстрела в Горловке - женщинах 1992 и 2003 годов рождения.