Мэрия Воронежа сообщила о пяти БПЛА, которые движутся к городу

Жителям рекомендовали не поддаваться панике

ВОРОНЕЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Средства обнаружения зафиксировали пять беспилотных летательных аппаратов, которые движутся в направлении к Воронежу.

Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

"Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около пяти единиц в направлении Воронежа. Гражданам рекомендуется соблюдать спокойствие, не проявлять паники", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, при обнаружении летящего БПЛА рекомендуется зайти в ближайшее здание, в паркинг, подземный переход, укрыться за деревьями. Если человек находится в транспорте, надо остановиться, выйти и укрыться в безопасном месте, если дома - отойти от окон, перейти в коридор, ванную, туалет, кладовую. "После пролета БПЛА сообщите по номеру 112 время и место обнаружения летательного аппарата, примерный курс полета, визуальные особенности беспилотника. В момент пролета БПЛА не используйте мобильные телефоны и другие средства радиосвязи", - говорится в сообщении мэрии Воронежа.