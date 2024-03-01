В Кировской области опрокинулся лесовоз

Из-за ЧП на федеральной трассе "Вятка" ограничили движение

ТАСС, 1 марта. Движение ограничили на 368-м км федеральной трассы "Вятка" в Орловском районе Кировской области после того, как на дороге опрокинулся лесовоз. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В Орловском районе на 368-м км федеральной автодороги "Вятка" произошло опрокидывание лесовоза. Пострадавших в аварии нет. Перевозимый груз, бревна леса рассыпались по проезжей части. В настоящее время на участке ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Для легковых автомобилей организован объезд.