Суд ФРГ продлил содержание под стражей россиянина, подозреваемого в нарушении санкций ЕС

Предварительное заключение гражданина России продолжается с 9 марта 2023 года

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Федеральный суд ФРГ постановил продлить предварительное заключение имеющего гражданство РФ и Германии бизнесмена, которого подозревают в неоднократном нарушении закона о внешней торговле, в том числе в обходе санкций ЕС против России. Об этом сообщил телеканал NTV.

В августе 2023 года прокуратура Германии получила ордер на арест от следственного судьи Федерального суда в отношении гражданина РФ и ФРГ Вальдемара В. Ведомство утверждало, что мужчина является управляющим директором двух компаний, которые он основал в Сааре для международной торговли электронными компонентами. Как заявляли в прокуратуре, в период с января 2020 года по март 2023 года Вальдемар В. "в 26 случаях поставлял электронные компоненты российской компании, занимающейся производством военной техники и аксессуаров", в том числе беспилотников "Орлан-10". Компоненты, поставленные подозреваемым, по данным ведомства, являются частью этого типа беспилотников и подпадают под действие постановления ЕС об эмбарго на поставки в Россию.

Общая стоимость компонентов, переданных в нарушение запрета, составляет около €715 тыс. Мужчина находится под стражей с 9 марта 2023 года. Федеральная прокуратура приступила к рассмотрению дела 20 марта 2023 года ввиду особой важности.