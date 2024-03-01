На Курилах пропал смотритель маяка

На острове Шумшу проводят спасательную операцию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Спасатели в пятницу начали операцию по поиску смотрителя маяка на острове Шумшу (Курильские острова, Сахалинская область), который самостоятельно отправился на другой дальний объект из-за поломки генератора. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"На острове Шумшу проводится спасательная операция. 1 марта <...> выдвинулись спасатели <...> в количестве двух человек со снегоходом, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер со снегоходом", - рассказали в управлении.

По предварительной информации спасателей, у смотрителя маяка Курбатова вышел из строя генератор. Тогда он принял самостоятельное решение отправиться на маяк "Чибуйный", находящийся на расстоянии 35 км. Однако там он так и не появился.

28-29 февраля на территории Курильских островов бушевал циклон со снегом, метелью и почти ураганным ветром. Спасатели объявляли на эти дни экстренное предупреждение.