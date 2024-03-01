Аргентина выдала РФ россиянку, обвиняемую в хищении 150 млн рублей

Людмила Авдюхина находилась в международном розыске

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россиянка Людмила Авдюхина, находившаяся в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн рублей у жителей Алтайского края, экстрадирована из Аргентины в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину. Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере", - сказала она.

Волк напомнила, что в 2022 году разыскиваемая была руководителем риелторского агентства в Барнауле. По версии следствия, она брала у покупателей недвижимости на хранение крупные суммы для дальнейшей передачи продавцам. Кроме того, злоумышленница получала деньги клиентов фирмы, предлагая им выгодные инвестиции в приобретение недвижимости. "Однако на самом деле выполнять условия заключенных сделок она не собиралась. В итоге женщина похитила более 150 млн рублей, после чего скрылась от правосудия за границей", - добавила представитель ведомства.

В отношении фигурантки расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В 2023 году благодаря задействованию каналов Интерпола было установлено местонахождение Авдюхиной, она задержана в Аргентине. "Компетентные органы этой страны удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры РФ и приняли решение об экстрадиции обвиняемой", - подытожила Волк.

По данным выписки из ЕГРЮЛ, Авдюхина занимала должность управляющей в агентстве недвижимости "Жилфонд Барнаул".