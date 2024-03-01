Экс-глава правительства Кузбасса Телегин не признал вину по делу о мошенничестве

КЕМЕРОВО, 1 марта. /ТАСС/. Бывшему главе правительства Кузбасса Вячеславу Телегину, а также бывшему замглавы Ленинска-Кузнецкого Рашиду Бадертдинову и его сыну Александру Бадертдинову вменяется 30 эпизодов по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вину в совершенных преступлениях они не признали, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

"В производстве Ленинск-Кузнецкого городского суда с 26 декабря 2023 года находится уголовное дело в отношении В. Н. Телегина, А. Р. Бадертдинова, Р. Р. Бадертдинова по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (30 эпизодов). 26 февраля 2024 года государственный обвинитель завершил изложение предъявленного обвинения. Вину в предъявленном обвинении подсудимые не признали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время гособвинитель приступил к представлению доказательств письменных материалов уголовного дела в 309 томах.

По версии следствия, Телегин в 2015-2018 годах, занимая должность главы города Ленинска-Кузнецкого, при заключении муниципальных контрактов на обустройство инженерных сетей и благоустройство территории строящихся многоквартирных домов между комитетом по управлению муниципальным имуществом и частным подрядчиком - компанией "Экострой ЛК" - похитил более 72 млн рублей бюджетных средств.