На Сахалине продлили предупреждение об опасной ледовой обстановке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Спасатели объявили на 2 марта предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине из-за непогоды. Несмотря на это, местное население массово отправилось на подледную рыбалку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"2 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра возможен отрыв припая. В связи с ухудшением погодных условий выходить на лед крайне опасно", - рассказали в управлении. Ранее спасатели всю неделю предупреждали об опасной ледовой обстановке на острове.

В управлении ТАСС добавили, что припай уже треснул у побережья, но люди все равно отправились на рыбалку. В пятницу в сахалинских телеграм-каналах распространилась информация о том, что сотни рыбаков-любителей продолжают оставаться на льду. По прогнозу отжимной ветер должен смениться на прижимной, поэтому люди рассчитывают, что лед не оторвется.

В зимнее время на Сахалине рыбаки-любители массово отправляются на подледную рыбалку, игнорируя предупреждения спасателей. В дни опасной ледовой обстановки спасателям приходится снимать людей с оторвавшихся льдин, есть также случаи гибели рыбаков.