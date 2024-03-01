Средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью и перехватили три над Нижегородской

Беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью один украинский БПЛА над Белгородской областью, перехватили три дрона над Нижегородской.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области", - сказали там.

Промышленные объекты в Дзержинске Нижегородской области, где ночью системами РЭБ подавили атаку трех БПЛА, работают штатно, жертв и разрушений нет, написал в Telegram-канале глава города Иван Носков.

"Сегодня ночью средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена атака трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорию промзоны Дзержинска Нижегородской области. Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме", - написал Носков.

В феврале над промзоной Дзержинска уже обезвреживали один БПЛА. Пострадавших и разрушений также не было. По словам главы города, средства РЭБ дают эффективный ответ на атаки беспилотников противника. "Сегодня в Нижегородской области мы видим неоспоримое преимущество работы нашего военно-промышленного комплекса и военных", - отметил мэр.

Дзержинск располагается примерно в 30 км от Нижнего Новгорода, население составляет более 200 тыс. человек - это второй по населению город региона.