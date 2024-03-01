В Ярославле задержали троих теневых банкиров

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 1 марта. Правоохранительные органы в Ярославле пресекли деятельность теневых банкиров, ущерб от незаконной деятельности которых составил не менее 150 млн рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги в Ярославле пресекли деятельность теневых банкиров. По предварительным подсчетам, в течение трех лет сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 млн рублей. Комиссионное вознаграждение превысило 9 млн рублей", - рассказала Волк.

По ее словам, полицейские задержали троих подпольных банкиров, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).