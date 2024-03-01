В Полтавской области на северо-востоке Украины произошло землетрясение

Оно случилось около 03:22 мск

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло ночью в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщил украинский Главный центр специального контроля.

"Эпицентр землетрясения находится в Решетиловском районе Полтавской области на западе от Полтавы, на глубине 10 км", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что землетрясение произошло около 03:22 мск.

На Украине периодически происходят небольшие землетрясения, но чаще на западе страны. В Полтавской области в последний раз фиксировали землетрясение в июле прошлого года, его магнитуда составляла 2,6.