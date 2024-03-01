В Ферганской области Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 3,5

Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС не привел информацию о жертвах и разрушениях

ТАШКЕНТ, 1 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кувинском районе Ферганской области Узбекистана. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

"1 марта в 05:22 (03:22 мск - прим. ТАСС) на территории Узбекистана произошло землетрясение, его эпицентр находился в Кувинском районе Ферганской области на расстоянии менее 30 км от Ферганы и 257 км от Ташкента. Магнитуда в эпицентре составила 3,5. Глубина - 11 км", - говорится в сообщении. По данным центра, в Кувинском районе сила подземных толчков составила 3 балла, а в близлежащих районах - 2 балла.

О жертвах и разрушениях не сообщается.