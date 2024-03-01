На Новорязанском шоссе столкнулись несколько автомобилей

Движение в районе аварии затруднено

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено на Новорязанском шоссе в районе съезда с Волгоградского проспекта на МКАД из-за ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Новорязанском шоссе (в районе съезда с Волгоградского проспекта на МКАД) столкнулись несколько автомобилей. <...> Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Оперативные службы города выясняют обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщалось.