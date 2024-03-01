На федеральной трассе под Кировом восстановили движение после ДТП с лесовозом

Авария произошла ночью на 368-м км

ТАСС, 1 марта. Движение транспорта восстановлено на участке федеральной трассы "Вятка" в Орловском районе Кировской области, где опрокинулся лесовоз с бревнами. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"Движение по федеральной трассе "Вятка" в Орловском районе восстановлено", - говорится в сообщении.

Авария произошла ночью на 368-м км трассы. Опрокинулся лесовоз, при этом бревна рассыпались по проезжей части. Движение транспорта было ограничено. Пострадавших в результате происшествия нет.