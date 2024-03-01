СК организовал проверку после отравления спиртом двух несовершеннолетних под Тюменью

Пострадавшим оказана медицинская помощь

ТЮМЕНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних в одном из населенных пунктов Тобольского района в Тюменской области госпитализированы после употребления спиртосодержащей жидкости. Пострадавшим оказана медицинская помощь, следственное управление СК по региону организовало проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В следственный отдел по городу Тобольску СУ СК РФ по Тюменской области поступила информация о том, что двое несовершеннолетних в одном из населенных пунктов Тобольского района употребили внутрь спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали недомогание. <…> По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего инцидента", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что дети были госпитализированы в областную больницу города Тобольска, где им оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.