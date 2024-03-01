ФСБ задержала в Крыму двух граждан, завербованных спецслужбами Киева для терактов

Как сообщили в ведомстве, фигуранты сотрудничают со следствием

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. ФСБ России задержала Крыму двух граждан, завербованных спецслужбами Украины для проведения терактов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задержан житель Симферополя, гражданин России 1984 года рождения, планировавший по указанию спецслужб Украины совершение террористического акта на одном из транспортных объектов в Республике Крым, а также оказывавший пособническую помощь диверсионной группе Главного управления разведки Минобороны Украины, совершившей в мае 2023 года подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе", - сообщили в ЦОС. У него изъято радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия и обнаружена переписка, подтверждающая его планы по совершению теракта на путях железнодорожного сообщения в Симферопольском районе Крыма.

"Также задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе террористического акта в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России", - добавили в ЦОС. "Фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания о своей причастности к подготовке террористических актов по заданию спецслужб Украины", - подчеркнули в ФСБ.

В отношении них следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), они заключены под стражу.

"ФСБ проводятся мероприятия по пресечению диверсионно-террористической деятельности агентуры украинских спецслужб на территории Крымского полуострова", - заключили в ЦОС.