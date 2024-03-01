Ростовский суд приговорил петербуржца к 4,5 года за попытку теракта на Ставрополье

Приговор в законную силу не вступил

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Санкт-Петербурга Александра Журавлева к 4,5 года за попытку поджога административного здания в Ставрополе по заданию украинской разведки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Журавлева Александра Аркадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). 18 января 2023 года. Журавлев выбрал объект для преступного посягательства - административное здание в Ставрополе. Журавлеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По данным суда, находясь в Санкт-Петербурге подсудимый через мессенджер дал согласие на сотрудничество с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Приехав в Ставрополь, он произвел фото и видеосъемку административного здания, где планировал устроить поджог и отправил данные сотруднику ГУР. После Журавлев купил компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства, которые хранил в арендуемой квартире.

Довести дело до конца он не смог, так был задержан сотрудниками ФСБ России. Приговор в законную силу не вступил.