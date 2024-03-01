В ДНР обнаружили камеру спецслужб Украины вблизи железной дороги

Оборудование обнаружил местный житель, который сообщил о находке в полицию

ДОНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Шпионское оборудование видеонаблюдения за движением поездов обнаружено в Амвросиевском районе ДНР. По оценке специалистов, техника использовалась спецслужбами Украины, сообщили в Telegram-канале республиканского МВД.

"В Амвросиевском районе республики была выявлена видеокамера, установленная вблизи железнодорожного полотна, - сказано в сообщении. - По оценке специалистов, камера использовалась спецслужбами Украины для получения информации о движении железнодорожных составов".

Оборудование обнаружил местный житель, который сообщил о находке в полицию. Камера была закреплена на дереве. Сотрудники органов внутренних дел совместно с УФСБ России по ДНР устанавливают причастных к монтажу и использованию шпионского оборудования.